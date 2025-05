Eurovision: Gjon’s Tears chante à nouveau « Tout l’Univers »

Keystone-SDA

Les spectateurs ont eu droit à un medley des anciens chanteurs suisses à l'Eurovision: Peter, Sue & Marc ont interprété "Io senza te" (Moi sans toi) à l'Eurovision en 1981, Paola Felix avec "Cinema" (1980) et Luca Hänni et son "She got me" (2019).

(Keystone-ATS) Côté romand, les spectateurs ont pu écouter le Fribourgeois Gjon’s Tears, tout de blanc vêtu, chanter « Tout L’Univers », le titre qui lui avait permis de terminer à la troisième place en 2021.

Jeudi lors de la seconde demi-finale, il avait interprété « Répondez-moi » les manches en feu, sa première chanson retenue pour l’édition 2020 de l’Eurovision, qui n’a pas eu lieu en raison de la pandémie.