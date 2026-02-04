Exercice de sauvetage sur un bateau de la CGN au large de Versoix

Keystone-SDA

Un exercice de sécurité grandeur nature du Groupement d'incendie et de secours de Genève (Groupement SIS) a eu lieu mercredi après-midi au large de Versoix. Destiné à 17 cadres suisses et étrangers, il a impliqué une cinquantaine de figurants à bord d'un petit bateau de la CGN.

(Keystone-ATS) Un début d’incendie a été simulé sur l’embarcation à près d’un kilomètre de la rive, fumigènes à l’appui. Objectif: permettre aux cadres travaillant dans les services d’incendie, sanitaires et sécuritaires des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, mais aussi dans l’Ain (F) et à Bruxelles, de s’entraîner au commandement des opérations de secours.

Un hélicoptère a repéré 25 corps dans l’eau – 17 étaient des mannequins. Il a été remplacé par un drone équipé qui filmait. Après les premières interventions d’urgence et la gestion des victimes, l’exercice a consisté à prendre des mesures pour remorquer le bateau, dont le moteur ne fonctionnait plus, a expliqué le capitaine du Groupement SIS Gregory De Marcellis, responsable de l’instruction.

L’exercice «Nautica» a ainsi permis aux aspirants sapeurs-pompiers et aux futurs chefs d’engins du Groupement SIS d’expérimenter les conditions d’une intervention sur le lac. Au total, une soixantaine de personnes se sont entraînées, évaluées par des observateurs.

Cet exercice fait partie du Cours Commandement des opérations de secours, une étape clé de la formation des officiers et responsables d’intervention, a relevé le Groupement SIS qui l’organise pour la sixième fois depuis 2014. Après la théorie en début de la semaine, le cours comprend quatre autres exercices de grande ampleur: des incendies en prison et dans un dépôt pétrolier, un accident de la route dans un tunnel et un problème chimique sur un wagon de train.