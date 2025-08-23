La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Festi’Terroir investit les Bastions pour sa septième édition

Keystone-SDA

Du vendredi 29 au dimanche 31 août, le parc des Bastions va se transformer en immense marché dédié aux produits du terroir genevois. Le Festi'Terroir, qui en est à sa septième édition, permet au public de rencontrer les personnes qui font l'agriculture et l'alimentation de la région.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ce festival de la vente directe et du bio propose notamment des dégustations, de la restauration et des stands de légumes, de fruits, d’herbes locales, de fleurs, de fromages et de vins. La manifestation débute vendredi dès 17h00 avec un apéro qui mettra à l’honneur les domaines, les distilleries, les brasseries ainsi que les producteurs de kéfirs, limonades et hydromels.

Dès samedi 10h00 et jusqu’à dimanche 17h00, le grand marché des producteurs locaux sera déployé dans le parc. Il y aura des concerts ainsi que de nombreuses animations pour les enfants. Au programme également, des petites conférences pour réfléchir à la manière de s’alimenter de manière durable ou encore sur les moyens de garantir aux producteurs des revenus équitables.

www.festiterroir.ch

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
21 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision