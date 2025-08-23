Festi’Terroir investit les Bastions pour sa septième édition
Du vendredi 29 au dimanche 31 août, le parc des Bastions va se transformer en immense marché dédié aux produits du terroir genevois. Le Festi'Terroir, qui en est à sa septième édition, permet au public de rencontrer les personnes qui font l'agriculture et l'alimentation de la région.
(Keystone-ATS) Ce festival de la vente directe et du bio propose notamment des dégustations, de la restauration et des stands de légumes, de fruits, d’herbes locales, de fleurs, de fromages et de vins. La manifestation débute vendredi dès 17h00 avec un apéro qui mettra à l’honneur les domaines, les distilleries, les brasseries ainsi que les producteurs de kéfirs, limonades et hydromels.
Dès samedi 10h00 et jusqu’à dimanche 17h00, le grand marché des producteurs locaux sera déployé dans le parc. Il y aura des concerts ainsi que de nombreuses animations pour les enfants. Au programme également, des petites conférences pour réfléchir à la manière de s’alimenter de manière durable ou encore sur les moyens de garantir aux producteurs des revenus équitables.
www.festiterroir.ch