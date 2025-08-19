La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fin de la grève au sein de la compagnie aérienne Air Canada

Keystone-SDA

La grève des hôtesses et stewards d'Air Canada "est terminée", a annoncé mardi le syndicat du personnel de bord. Il a évoqué "une entente de principe" après une nuit de négociations avec la compagnie aérienne. Les opérations reprennent progressivement.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La grève est terminée. Nous avons une entente de principe», a écrit sur Facebook l’organisation affiliée au syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), tenue de «coopérer pleinement à la reprise des opérations».

Air Canada a confirmé dans un communiqué une reprise progressive de ses activités, «après avoir conclu un accord de médiation» avec le SCFP.

Le mouvement social paralysait la plus grande compagnie du pays depuis samedi, affectant 500’000 personnes.

