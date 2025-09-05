Fin des dispenses pour les cours d’éducation sexuelle à Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont décidé vendredi de supprimer la possibilité de dispense pour les cours d’éducation sexuelle à l'école. Ils n'ont pas suivi l'avis du Conseil d'Etat, pour qui les parents doivent pouvoir continuer d'agir en ce sens.

(Keystone-ATS) La motion, émanant des députés vert Alexandre Berset et PLR Savio Michellod, a passé la rampe par 61 voix contre 26 et 5 abstentions. Selon ses auteurs, les cours «sont extrêmement importants et nécessaires au développement des enfants». Moins de 1% des élèves disposent d’une dispense, a relevé le gouvernement dans sa réponse.

Ces dispenses reviennent à «exclure ceux qui en ont le plus besoin», a constaté Savio Michellod. Selon le texte, les cours permettent de transmettre des «informations scientifiques, factuelles et fiables sur le corps humain et son fonctionnement et constituent une prévention efficace, par exemple contre les abus sexuels».

Disproportionné

Les motionnaires demandent donc à l’exécutif de lever la possibilité de dispenser les élèves des cours d’éducation sexuelle et des ateliers de sensibilisation face aux discriminations. Il s’agit de ne pas les priver d’un accès à des informations qui permettent de «comprendre le monde», a dit la députée PS Marie Levrat.

Dans le détail, «seules» 77 dispenses ont été accordées lors de l’année scolaire 2024-2025 dans le canton de Fribourg. C’est pourquoi le Conseil d’Etat, par la voix de son ministre de la santé Philippe Demierre, a considéré «qu’un changement de loi serait disproportionné au vu de ce faible nombre».

Débat nourri

«Les parents doivent pouvoir conserver la possibilité de mener une analyse personnalisée et spécifique des besoins de leurs enfants», a estimé le gouvernement. Ce qui tient compte du «développement de chaque enfant, en cas de traumatisme passé et d’hypersensibilité notamment, et de respecter le contexte familial et socioculturel».

Le débat a suscité de très nombreuses interventions, vives parfois. L’exécutif cantonal a rappelé que les demandes de dispense peuvent être adressées pour l’heure par écrit à la direction de l’établissement scolaire. Alors, des séances d’information destinées aux parents concernés sont organisées en amont des cours.