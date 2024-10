Fitch confirme le « triple A » de la Suisse

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) L’agence de notation Fitch a réitéré la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères de la Suisse à « AAA », assortie d’une perspective « stable », soit la meilleure note possible attribuée à un émetteur de première qualité.

Cette décision reflète « une économie dotée d’une forte création de valeur », une « très forte position en tant que créancier externe » et le « statut de devise de réserve du franc suisse », a détaillé Fitch dans un document.

La Suisse fait par ailleurs preuve d’une politique économique et budgétaire « prudente, » qui soutient la « stabilité macroéconomique », et d’un niveau d’endettement « parmi les plus bas » comparé aux autres pays notés « AAA ».

Quant au secteur bancaire, ce dernier n’est pas impacté par l’intégration de Credit Suisse par sa rivale UBS, qui évolue au rythme prévu, a poursuivi l’agence de notation.