Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d’Israël

Keystone-SDA

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie mardi. L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, qui aura lieu mercredi.

1 minute

(Keystone-ATS) Compte tenu des circonstances, les militants sont en bonne santé, annonce mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Parmi eux, figure l’ancien maire de Genève Rémy Pagani.

Le DFAE indique avoir rapidement informé leurs avocats, ainsi que l’organisation Waves of Freedom, responsable de la flottille pour la Suisse. Ceux-ci vont directement informer les membres de la famille concernés. Les coûts de ces services seront facturés aux personnes concernées.

Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza étaient déjà rentrés en Suisse le week-end dernier, après avoir été expulsés par avion. Au total, 19 faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza par la marine israélienne.