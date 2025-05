Fonds malaisien 1MDB: Edmond de Rothschild condamné au Luxembourg

Keystone-SDA

La banque Edmond de Rothschild a été condamnée jeudi pour blanchiment et s'est vue confisquer 25 millions d'euros par un tribunal luxembourgeois, dans une des multiples ramifications du vaste scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB.

(Keystone-ATS) « C’est la première fois qu’un établissement bancaire luxembourgeois est condamné en matière de blanchiment », a souligné dans un communiqué l’administration judiciaire du Grand-duché.

Le fonds 1MDB, créé en 2009 à l’arrivée au pouvoir du Premier ministre malaisien Najib Razak pour moderniser le pays, s’est retrouvé au coeur d’allégations de corruption, déclenchant une série d’enquêtes, en Suisse, à Singapour et aux États-Unis entre autres.

« Une très grande partie des fonds levés par 1MDB a été détournée au fil des années, notamment entre 2009 et 2013, par le Premier ministre, des fonctionnaires malaisiens, et d’autres personnes », rappelle la justice luxembourgeoise.

Au Luxembourg, où est établie la filiale Europe de la banque Edmond de Rothschild (société de droit suisse), des dizaines de comptes ouverts dans l’établissement par un ressortissant émirati, au nom de différentes sociétés, ont servi aussi à détourner de l’argent du fonds malaisien.

L’enquête ouverte au Grand-duché en 2016 « a permis d’établir qu’à travers des flux financiers internationaux et complexes, des fonds provenant de 1MDB ont été crédités in fine sur les comptes bancaires de plusieurs de ces sociétés, et ce après avoir transité à travers de nombreuses autres juridictions », notamment des paradis fiscaux des Caraïbes.

Le jugement rendu jeudi par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui retient les infractions de « blanchiment » et de « recel », clôt le volet du dossier relatif à la responsabilité pénale de la banque Rothschild, est-il précisé.

Il y a deux autres volets: l’un concernant le client émirati et ses sociétés, dans lequel les investigations se poursuivent. L’autre, qui cible des dirigeants et employés d’Edmond de Rothschild Europe, en est au stade du réquisitoire de renvoi devant le tribunal, que le parquet doit encore finaliser.

En Malaise, le scandale 1MDB a coûté la défaite de Najib Razak aux élections de mai 2018 puis entraîné sa condamnation à 12 ans de prison, une peine réduite en février 2024 à six ans. L’ex-Premier ministre de 71 ans est actuellement engagé dans une procédure pour tenter d’obtenir une assignation de résidence et sortir de prison.