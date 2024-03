Forum Fribourg annonce une transformation majeure

(Keystone-ATS) Après 25 années d’activité, Forum Fribourg entre dans une nouvelle ère en fusionnant les secteurs des congrès, des séminaires, des événements d’entreprise et des loisirs sur un même site. Ce dernier est rebaptisé “Forum Fribourg, Centre de congrès et de loisirs”.

Le complexe multifonctionnel de Granges-Paccot se dote au passage d’une identité reflétant parfaitement sa nouvelle offre, a indiqué Forum Fribourg. Malgré la transition, il reste “fidèle à sa vocation initiale en tant que lieu privilégié pour l’organisation de congrès et d’événements d’affaires de premier plan”, précise le communiqué.

Situé entre Genève et Zurich, Forum Fribourg offre toujours plus de 5000 mètres carrés d’espace événementiel, répartis entre plusieurs halles et salles modulables. L’évolution marque un tournant dans l’histoire du site, témoignant de sa capacité à “se réinventer” et à assurer sa pérennité dans un marché en constante évolution.

Travaux en cours

En parallèle, Forum Fribourg s’ouvre désormais au grand public en proposant une gamme variée d’activités de loisirs tout au long de l’année. Bowling, Padel Parc, Escape Game: autant d’options divertissantes disponibles dans un espace dédié et distinct, qui s’inscrivent dans la tendance du “Business & Loisirs”.

Les travaux de réaménagement pour intégrer les nouvelles installations se déroulent de janvier à septembre, avec la volonté de minimiser les perturbations pour les clients. L’ouverture officielle de la partie loisirs de l’infrastructure sise aux portes de Fribourg est prévue le 1er octobre prochain.