France: le feu maîtrisé dans le sud frappé par la canicule

Keystone-SDA

Le grand feu qui a dévasté 13'000 hectares a été "maîtrisé" dimanche dans le sud de la France, région particulièrement touchée par une vague de chaleur qui doit s'intensifier lundi.

(Keystone-ATS) « Le feu est désormais maîtrisé », a déclaré une responsable de la préfecture de l’Aude, Amélie Trioux, en soulignant que la mobilisation des pompiers demeurait « totale ».

Dans la nuit et dimanche matin, 1300 pompiers avaient dû intervenir pour noyer « quelques réactivations de faible importance », a précisé le préfet du département de l’Aude Christian Pouget.

Trente-six maisons ont été détruites, d’autres endommagées, et plus d’une vingtaine de hangars agricoles brûlés, sur les 3000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture de l’Aude.

Un décès

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu’une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’incendie a démarré sur le bord d’une route. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l’incendie et d’établir d’éventuelles responsabilités.

Dimanche, un vent chaud souffle sur les Corbières, le secteur de l’Aude frappé par l’incendie, rendant l’air brûlant, tandis que les températures atteignent déjà les 37°C.

La vague de chaleur amorcée vendredi plombe dimanche la moitié sud du pays, avec 42 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France, des Pyrénées-Atlantiques au Jura et de la Charente-Maritime aux Alpes-Maritimes, Aude comprise.

La vague de chaleur s’intensifiera encore lundi, avec des températures « d’un niveau exceptionnel » « très fréquemment supérieures » à 40°C dans le sud-ouest où 12 départements seront classés en vigilance canicule rouge par Météo-France, tandis que l’épisode va « progresser » dans le reste du pays.

C’est la deuxième vague de chaleur dans le pays après l’épisode du 19 juin au 4 juillet, et la 51e enregistrée depuis 1947. Elle nécessite « une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées », a souligné Météo-France.

