France: le taux de chômage en hausse à 7,4% au 1er trimestre

Keystone-SDA

Le taux de chômage en France au sens du Bureau international du Travail (BIT) a progressé de 0,1 point de pourcentage au premier trimestre 2025 pour atteindre 7,4%, a annoncé vendredi l'Insee.

(Keystone-ATS) Le nombre de personnes sans emploi, qui en recherchent un et sont immédiatement disponibles sur le marché du travail a augmenté de 64’000 par rapport au 4e trimestre 2024 à 2,4 millions de personnes, a précisé l’Institut national de la Statistique.

Sur un an, le taux de chômage diminue 0,1 point de pourcentage. Il reste « légèrement supérieur » à son point bas de fin 2022 – début 2023 qui était de 7,1% et très inférieur à son pic de 10,5% de la mi-2015.

Le halo autour du chômage, constitué de 1,9 million de personnes qui ne sont pas considérées au chômage au sens du BIT parce qu’elles ne recherchent pas d’emploi ou ne sont pas disponibles, « diminue nettement » de 0,3 point sur le trimestre, à 4,3%, « après une hausse de même ampleur au trimestre précédent », détaille l’Insee.

Le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans, est quasiment stable (+0,1%) à 19,2% et augmente de 1,1 point sur un an. Celui des 25 – 49 ans progresse de 0,1 point et recule de 0,1 point à 6,7%.

Celui des seniors de 50 ans et plus est stable sur le trimestre à 4,7%, et en baisse de 0,3 point sur un an.

Enfin, le taux de chômage des femmes augmente de 0,3 point à 7,4% et rejoint celui des hommes qui baisse de 0,1 point.