Fribourg: ambitions climatiques dans l’immobilier pour la CPEF

Keystone-SDA

La Caisse de prévoyance de l'Etat de Fribourg (CPEF) engage un vaste projet de rénovation. Elle arrête des objectifs climatiques "ambitieux" à l'horizon 2030 pour son parc immobilier, allant au-delà des exigences fixées par la Confédération.

(Keystone-ATS) Le parc immobilier de la CPEF représente pas moins de 24% de ses actifs, ont indiqué mercredi à Fribourg ses dirigeants. Les réflexions pour le rendre « moins gourmand » sur le plan énergétique ont commencé dès 2019. La caisse a ainsi instauré un suivi dans le domaine en collaboration avec le spécialiste Signa-Terre.

En s’appuyant sur les données collectées, la CPEF a pu développer une stratégie de rénovation énergétique « cohérente et ciblée ». Un travail qui a permis d’identifier les sites prioritaires et de poser les bases d’un plan d’action à long terme. Le projet se déploiera progressivement au cours des prochaines années.

Deux indicateurs

Concrètement, pour aller plus vite que la Confédération, la CPEF entend réduire l’indice moyen de dépense de chaleur de son parc d’un septième par rapport à la valeur cible en 2030. Elle souhaite également diminuer l’intensité carbone moyenne à 13 kilos de CO2 par mètre carré, contre 15 kilos comme objectif intermédiaire en 2030.

En Suisse, près de 30% des émissions de gaz à effet de serre provient de la branche immobilière, a rappelé l’institution de prévoyance. C’est pourquoi la Confédération a arrêté des objectifs climatiques pour 2040 et 2050. Mais la CPEF se veut plus ambitieuse encore en se fixant des buts à plus court terme, soit 2030.

Après l’automne

Les analyses de bâtiments et les études de faisabilité technique et économique sont en cours, précise le communiqué. D’ici à l’automne prochain, la caisse validera les premières mises à l’enquête d’immeubles à rénover. Ensuite, un premier lot de demandes de permis de construire sera déposé. D’autres suivront au fil de l’avancement.

Au-delà, ont encore relevé les responsables de la CPEF, la rénovation des immeubles doit concilier deux objectifs pouvant se révéler contradictoires: adopter une approche proactive en matière de durabilité, tout en évitant de péjorer la performance attendue des bâtiments, ce qui prétériterait les assurés de la caisse.

Avec sa démarche, la CPEF, qui a déjà adapté son portefeuille de titres, affirme vouloir concilier engagement climatique et performance en termes de rentabilité. Pour rappel, elle compte plus de 22’600 personnes assurées actives et verse plus de 9100 pensions chaque mois. Au total, l’institution dénombre 75 employeurs affiliés.