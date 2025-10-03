Fribourg: besoins pour les adultes en situation de handicap cernés

Le rapport de planification institutionnelle pour les adultes en situation de handicap dans le canton de Fribourg prévoit la création de 111 places additionnelles et le développement des prestations ambulatoires. L’hébergement des personnes souffrant de difficultés psychiques est particulièrement concerné.

(Keystone-ATS) Le canton a réalisé une analyse complète des besoins et de l’offre actuelle en prestations institutionnelles pour assurer une planification adaptée pour les années à venir, a indiqué vendredi à Fribourg la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) du conseiller d’Etat Philippe Demierre.

Quel que soit le contexte de vie ou d’occupation, une part importante de l’accompagnement vise à soutenir la personne dans le maintien ou le développement de ses compétences. L’offre future intégrera des modes d’habitation et de vie novateurs, la volonté des individus pour davantage d’autonomie et d’autodétermination et le droit au travail.

Besoins en hausse

Actuellement, le canton de Fribourg offre 2103 places, soit 869 dans des structures d’hébergement et 1234 de nature occupationnelle, réparties dans les domaines du handicap mental (la majorité), physique ou psychique. En tout, 2770 personnes en bénéficient, a détaillé la DSAS lors d’une conférence de presse.

Dans les institutions, 112 personnes reçoivent un accompagnement à domicile et 10 un suivi en entreprise, précise le communiqué. Le rapport mis en consultation relève notamment qu’au cours des six dernières années, l’intensité des soutiens a augmenté pour la majorité des prestations.

Les besoins des personnes vivant dans un home avec occupation se sont accrus sensiblement lors de la période considérée. La hausse du soutien est liée à l’avancée en âge des individus, mais aussi à une augmentation du nombre de personnes nécessitant un accompagnement soutenu en raison de difficultés d’ordre comportemental.

111 places créées

L’analyse montre qu’il sera nécessaire de créer 111 places dans les institutions d’ici à 2030, soit 81 places d’hébergement et 30 places d’occupation. Environ 20% des places devront être attribuées par ailleurs à des personnes de langue allemande, afin de répondre à la diversité linguistique du canton, a noté la DSAS.

L’Etat prévoit encore un renforcement de l’accompagnement ambulatoire, avec l’intention d’atteindre 330 heures de prestations par semaine, au bénéfice de 275 personnes durant la période 2026–2030. En résumé, le canton entend garantir une offre institutionnelle «adaptée, équilibrée et inclusive».

La démarche prend en compte les données disponibles à fin décembre 2024, la procédure d’évaluation des besoins et d’indication ainsi que plusieurs indicateurs complémentaires reflétant la réalité cantonale, notamment les aspects démographiques liés au vieillissement de la population concernée.