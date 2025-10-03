La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fribourg: comité d’initiative pour un salaire minimum en campagne

Keystone-SDA

Le comité d’initiative pour un salaire minimum dans le canton de Fribourg lance sa campagne en vue de la votation du 30 novembre. Le texte vise à ancrer dans la loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) un salaire minimum obligatoire de 23 francs de l’heure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’objectif est clair, a indiqué vendredi le comité d’initiative. Il s’agit de «permettre à tous les salariés de vivre de leur travail. Il est inacceptable que des Fribourgeois se lèvent tôt, travaillent toute la journée, rentrent tard, mais n’arrivent pas à payer leurs factures, faire leurs courses ou offrir des loisirs à leurs enfants».

L’initiative législative entend «motiver des jeunes à travailler dans la vente, la petite enfance ou la restauration», sans avoir comme «seule perspective la précarité». L’introduction d’un salaire minimum apparaît comme une mesure «pragmatique et efficace», a précisé le comité issu des rangs de la gauche et des syndicats.

Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

