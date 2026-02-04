Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Les autorités et organisateurs fribourgeois du championnat du monde de hockey sur glace (15-31 mai 2026) ont présenté les temps forts de la manifestation à Fribourg. La ville aménagera notamment une fan zone sur l'emblématique place Georges-Python.

(Keystone-ATS) Ce «Welcome spot» veut rassembler les fans et leur donner envie de se rendre au match, a expliqué Marc-André Berset, directeur de Fribourg 2026. Elle réunira des stands de restauration, une mini patinoire et un espace médias. Des concerts y seront aussi organisés.

Un itinéraire sera fléché entre cette place et la BCF Arena pour permettre au public de se rendre aux 30 matches prévus à Fribourg, qui organise la compétition avec Zurich.

Un écran géant sera installé sur l’esplanade de la patinoire pour suivre les rencontres de l’équipe de Suisse. D’autres pourront s’y ajouter en fonction du taux de remplissage des tribunes.

Tous types de billets confondus, la moitié des 200’000 places disponibles à Fribourg ont déjà trouvé preneur, a relevé Nicolas Marbach, responsable de Venue Fribourg.