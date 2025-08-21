Fribourg déplore la fermeture de la filiale de la Poste du Bourg

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg déplore la fermeture de la filiale de la Poste du quartier du Bourg, coeur historique de la cité des Zaehringen. En dépit des discussions menées avec les autorités, le géant jaune a annoncé le bouclement définitif du site, la quête d'un partenaire se révélant vaine.

2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié jeudi, le Conseil communal de Fribourg a indiqué «désapprouver fermement» la décision. Celle-ci «arrive au moment où le quartier connaît un nouveau développement à la suite de la requalification du périmètre historique». La filiale du Bourg fermera définitivement ses portes le 11 septembre.

Depuis des années, des discussions ont eu lieu entre la Poste et la Ville de Fribourg, «échanges qui se retrouvent aujourd’hui sans effet». Les démarches de l’Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux, dont fait partie Fribourg, n’auront pas non plus réussi à influer positivement le choix de l’ex-régie fédérale.

«Aucun accord conclu»

Idem pour les interventions du Conseil communal auprès de la Commission fédérale de la poste (PostCom), laquelle a confirmé la décision de fermeture, précise le communiqué. La Poste Suisse a réagi en appuyant sa décision sur la baisse constante depuis 2010 du nombre d’opérations (près de 50%) et de versements (68%) au guichet.

La filiale de Fribourg 2 Bourg est elle aussi concernée par les tendances suisses, a noté le géant jaune dans une prise de position. «C’est pourquoi la Poste a cherché une alternative en dialogue avec les autorités communales», avec la quête d’une entité pour reprendre les activités postales dans le cadre d’une filiale en partenariat.

«Plusieurs commerces ont été approchés, mais aucun accord n’a pu être conclu, notamment en raison de contraintes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite», déplore le géant jaune. La Poste se dit toutefois ouverte à une telle solution si un partenaire potentiel répondant aux critères devait se présenter.