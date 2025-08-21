La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Fribourg déplore la fermeture de la filiale de la Poste du Bourg

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg déplore la fermeture de la filiale de la Poste du quartier du Bourg, coeur historique de la cité des Zaehringen. En dépit des discussions menées avec les autorités, le géant jaune a annoncé le bouclement définitif du site, la quête d'un partenaire se révélant vaine.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Dans un communiqué publié jeudi, le Conseil communal de Fribourg a indiqué «désapprouver fermement» la décision. Celle-ci «arrive au moment où le quartier connaît un nouveau développement à la suite de la requalification du périmètre historique». La filiale du Bourg fermera définitivement ses portes le 11 septembre.

Depuis des années, des discussions ont eu lieu entre la Poste et la Ville de Fribourg, «échanges qui se retrouvent aujourd’hui sans effet». Les démarches de l’Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux, dont fait partie Fribourg, n’auront pas non plus réussi à influer positivement le choix de l’ex-régie fédérale.

«Aucun accord conclu»

Idem pour les interventions du Conseil communal auprès de la Commission fédérale de la poste (PostCom), laquelle a confirmé la décision de fermeture, précise le communiqué. La Poste Suisse a réagi en appuyant sa décision sur la baisse constante depuis 2010 du nombre d’opérations (près de 50%) et de versements (68%) au guichet.

La filiale de Fribourg 2 Bourg est elle aussi concernée par les tendances suisses, a noté le géant jaune dans une prise de position. «C’est pourquoi la Poste a cherché une alternative en dialogue avec les autorités communales», avec la quête d’une entité pour reprendre les activités postales dans le cadre d’une filiale en partenariat.

«Plusieurs commerces ont été approchés, mais aucun accord n’a pu être conclu, notamment en raison de contraintes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite», déplore le géant jaune. La Poste se dit toutefois ouverte à une telle solution si un partenaire potentiel répondant aux critères devait se présenter.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
17 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision