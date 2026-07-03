Fribourg introduit de nouvelles mesures pour les soins infirmiers

Keystone-SDA

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Le Conseil d’Etat fribourgeois continue de concrétiser dans le canton l’initiative fédérale pour des soins infirmiers forts acceptée en votation en novembre 2021. Il introduit de nouvelles mesures et dresse une première évaluation positive des permanences infirmières mobiles.

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(Keystone-ATS) Le point de situation a été effectué vendredi par le président du Conseil d’Etat Philippe Demierre, chargé de la santé et des affaires sociales (DSAS), avec les hôpitaux publics et l’Alliance Care Fribourg. Il s’agit de mieux reconnaître et valoriser la profession, en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En automne 2024, l’exécutif a décidé de soutenir financièrement l’Hôpital fribourgeois (HFR) et le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), en favorisant l’instauration et le développement d’un service de permanences infirmières mobiles (PIM). Celui-ci a formalisé le remplacement partiel des absences inopinées.

Retours très positifs

Le service a également permis de réduire une potentielle intervention du collaborateur ou de la collaboratrice sans que cela ait été prévu dans son plan de service, soit à diminuer les missions de travail à court terme. L’objectif étant de pallier une partie des absences de courte durée nécessitant un remplacement immédiat.

Après un peu plus d’une année de mise en œuvre des PIM à l’HFR et au RFSM, les retours sur la mesure sont très positifs, ont constaté les intervenants. Les PIM, avec leur dotation de 5 postes en équivalents plein temps (EPT), sont introduites à l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), à Payerne (VD), depuis ce mois de juillet.

Jusqu’à aujourd’hui, une personne qui remplaçait une autre en dehors du plan de service ne recevait aucune forme d’indemnité. Une nouvelle compensation, temporelle ou financière, instaurée par le Conseil d’Etat, prévoit d’indemniser le personnel mobilisé à court terme à l’HFR et au RFSM.

Compensation de 25%

Depuis le 1er juillet, une compensation à hauteur de 25% du travail fourni lors de toute intervention non planifiée communiquée dans les 7 jours à l’avance est ainsi octroyée, permettant une réorganisation efficace des absences. La mesure améliore les conditions de travail pour près de 1250 postes EPT.

Cette mesure est instaurée jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions fédérales. Elle touche toutes les professions du domaine infirmier, soit de l’auxiliaire de santé à l’infirmier/ère, hormis les fonctions uniquement managériales et coûte près de 1,2 million de francs par an.

La DSAS a encore décidé de soutenir financièrement l’organisation des Alumni de la Haute école de santé Fribourg pour instaurer une ligne téléphonique. Celle-ci offre un accompagnement aux infirmières et infirmiers en début de carrière professionnelle, via le partage d’expérience et de conseils en toute neutralité et confidentialité.

Infirmière cantonale

Depuis juillet toujours, après des discussions avec les partenaires, la DSAS a ouvert la classe salariale 12 aux assistants en soins et santé communautaire (ASSC), selon un cahier des charges adapté. Dans la formation, une première évaluation du projet «intégration et soins» s’est en outre révélée «globalement très positive».

Ainsi, sur 15 personnes formées, 13 ont obtenu leur certificat d’auxiliaire de santé et 8 bénéficient déjà d’un contrat de travail. La DSAS a donc décidé de poursuivre le projet, en le développant sur la partie germanophone du canton. Onze candidats et 11 EMS commenceront leur collaboration en août prochain.

Pour rappel, la loi cantonale sur l’encouragement à la formation dans le domaine des soins est entrée en vigueur au 1er janvier dernier. Par ailleurs, la nouvelle infirmière cantonale, qui a commencé son activité en mai, sera dans ce cadre d’un soutien précieux, souligne encore la DSAS.