Fribourg lance un 2e appel à projets en faveur de la durabilité

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg lance un 2e appel à projets durables, qui visent à encourager l'émergence d'initiatives concrètes et innovantes répondant aux grands défis sociaux, environnementaux et économiques. Une enveloppe globale de 70’000 francs est disponible, avec un maximum de 10’000 francs par projet retenu

1 minute

(Keystone-ATS) «Les projets retenus, exemplaires et créatifs, devront générer des impacts positifs et durables sur le territoire cantonal. Cette démarche offre aux actrices et acteurs du canton l’opportunité de contribuer activement à la réalisation des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 et à la stratégie de durabilité de l’État de Fribourg», a indiqué lundi le canton.

Associations, groupes de citoyennes et citoyens ou communes sont invités à proposer des projets porteurs de changement. «Les initiatives doivent viser des impacts sociétaux concrets sur le territoire fribourgeois, touchant de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes chaque année», peut-on lire dans le communiqué.

Le Bureau de la durabilité et la Haute Ecole de gestion Fribourg (HEG-FR) gèrent cet appel à projets. Un comité d’évaluation interdisciplinaire analysera chaque candidature selon des critères définis.

Lors du premier cycle, 29 projets ont été déposés et six ont été sélectionnés. Parmi ceux-ci figure une bibliothèque d’objets, basée à Estavayer-le-Lac, qui permet d’emprunter du matériel du quotidien plutôt que de l’acheter.