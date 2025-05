Fribourg retrouve son « espace de vie estivale » en Basse-Ville

Keystone-SDA

Le Port lance sa 12e édition sur le site de l’ancienne usine à gaz à Fribourg, qui retrouve son "espace de vie estivale" en Basse-Ville. Dès jeudi et jusqu'au 14 septembre, le site se transforme en un lieu vivant où se croisent spectacles, échanges et ateliers écologiques.

(Keystone-ATS) Entre concerts, ateliers créatifs, découvertes culinaires et espaces de détente, le Port invite toutes les générations à partager un moment hors du temps. Les organisateurs annoncent « larguer les amarres et embarquer » pour une nouvelle saison, avec ses 130 jours d’ouverture et plus de 200 activités socio-culturelles à découvrir.

En 2024, Le Port a accueilli 9000 personnes. Jeudi, l’association Musyc’Art, qui propose tout au long de l’année des ateliers d’expression musicale, lancera la saison avec notamment la chorale de la Fondation St-Louis. Le concert, outre son côté artistique, met en avant l’importance de la rencontre sociale autour de la musique.

Centenaire Tinguely

Pour le centenaire de la naissance Jean Tinguely, des restaurants fribourgeois, à l’initiative de la ville, s’associent pour lui rendre hommage en proposant un clin d’oeil culinaire inspiré de son univers. Le Bistro fait partie de l’équipe et contribuera avec une création reflétant l’esprit ludique de l’artiste.

Cette année, l’identité visuelle du Port a été confiée à La Fara, lauréate d’un concours organisé avec INFRI (Association des institutions spécialisées fribourgeoises). Dix bénéficiaires ont collaboré à la création de l’oeuvre. Le Port se dit « fier de mettre en lumière ces artistes et de rendre leur travail visible ».