GAVI veut « encourager » la Suisse à devenir un « donateur important »

Keystone-SDA

L'Alliance mondiale du vaccin (GAVI) à Genève veut "encourager" la Suisse à devenir un "donateur important". Elle n'a toujours pas reçu de notification d'un arrêt des financements américains et n'a décidé pour le moment d'aucune restriction.

(Keystone-ATS) La Suisse donne une quinzaine de millions de francs sur plusieurs années comme Etat hôte de l’organisation. « Nous nous réjouissons de poursuivre le dialogue avec elle et de l’encourager à devenir un donateur important », a affirmé vendredi la directrice exécutive de GAVI, Sania Nishtar, aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU).

Il y a quelques semaines, le New York Times avait dévoilé des documents de l’administration américaine dans lesquels étaient prévues des coupes du financement à cet acteur incontournable pour la vaccination dans le monde. Mme Nishtar s’est rendue à Washington la semaine dernière pour plaider la cause de cette alliance auprès des autorités et des parlementaires.

« Nous n’avons pas encore reçu de notification d’un arrêt du contrat » avec les Etats-Unis, explique la Pakistanaise. L’administration américaine lui répond qu’elle n’est pas en position d’en dire davantage tant que l’évaluation de la participation américaine à toutes les organisations internationales n’est pas achevée.

Les Etats-Unis alimentent environ 13% de l’enveloppe de l’organisation qui demandera 9 milliards de dollars en juin à la réunion de reconstitution de ses fonds. « Nous avons beaucoup de soutien dans les deux Chambres du Congrès », affirme la directrice exécutive.

Pas encore de restriction

Si les Etats-Unis ont donné un milliard de dollars sur cinq ans, GAVI a dépensé quatre fois plus auprès des entreprises pharmaceutiques sur la même période. « Nous sommes un très bon investissement pour eux », dit l’ancienne ministre pakistanaise.

Autre argument, GAVI maintient les stocks de vaccins qu’elle finance en permanence. Elle est « la seule organisation » à pouvoir oeuvrer immédiatement en cas d’épidémie importante, selon Mme Nishtar. Sans les Etats-Unis, 18 millions de personnes n’auraient pas pu être sauvées ces 25 dernières années grâce à leur immunisation, affirme GAVI.

En attendant que ce pays décide de poursuivre ou non sa participation, l’institution n’a validé pour le moment aucune restriction dans ses activités. Près de 85 vaccins seront lancés cette année. GAVI va aussi demander une analyse des possibles perturbations liées aux droits de douane américains, surtout si ceux-ci devaient affecter le prix des médicaments sur le marché. Pour le moment, les effets ne semblent pas « significatifs », affirme la directrice exécutive.

Depuis son arrivée il y a un an, Mme Nishtar a lancé un chantier pour adapter le cadre de GAVI aux changements de la situation internationale. Avec un accélérateur à 1,2 milliard de dollars, l’institution facilite aussi la possibilité de fabricants africains de vaccins pour qu’ils puissent être concurrentiels et obtenir une homologation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).