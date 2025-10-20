Gaza: trêve toujours en vigueur entre Israël et le Hamas, dit Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était toujours en vigueur à Gaza. L'armée israélienne a mené des dizaines de frappes en raison de violations de la trêve par le mouvement palestinien, a-t-elle affirmé.

(Keystone-ATS) «Oui, il l’est», a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l’avion présidentiel, lorsqu’on lui a demandé si le cessez-le-feu était toujours en vigueur.

Il a également suggéré que les dirigeants du Hamas n’étaient pas impliqués dans les violations présumées de la trêve et a plutôt blâmé «certains rebelles au sein du groupe».