Genève: lieux de culte ouverts le 23 mai pour la Nuit des Eglises

Keystone-SDA

A Genève, les Eglises catholique romaine, protestante et catholique-chrétienne ouvriront leurs portes vendredi 23 mai le temps d'une soirée à l'occasion de la Nuit des Eglises. Pour cette première édition genevoise, dix-huit lieux de culte proposeront une cinquantaine d'événements.

1 minute

(Keystone-ATS) L’objectif est de rencontrer la population et de déconstruire quelques stéréotypes, indiquent les Eglises, qui veulent montrer que les lieux de culte sont des espaces d’accueil et de partage vivants et diversifiés. Dans tout le canton, les Eglises offriront au public un programme éclectique et festif.

Tous les événements sont gratuits et sans inscription. Il y aura des concerts classiques, de gospel et de « pop-orgue », mais aussi un spectacle de magie. A noter aussi une bénédiction des cyclistes et de leurs vélos à l’Eglise Saint-Martin à Onex, mais aussi du Pilates sur chaise ou encore une soirée cinéma.

Parmi les lieux de culte qui participent figurent la Basilique Notre-Dame, la Cathédrale Saint-Pierre, le Temple de la Madeleine, l’Eglise Sacré-Coeur ou le Temple de Vandoeuvre. La Nuit des Eglises est une initiative œcuménique européenne. Elle est organisée en Suisse tous les deux ans depuis 2016. Les paroisses de plus de 1000 localités ouvriront leurs églises et leurs temples cette année.

nuitdeseglises.ch