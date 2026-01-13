Genève accueillera à nouveau le SailGP en septembre

Keystone-SDA

Genève accueillera à nouveau la course de catamarans SailGP. Sponsorisée par Rolex, la compétition internationale aura lieu les 19 et 20 septembre. Les retombées économiques de la première édition suisse, en septembre dernier, sont estimées à plus de 7 millions de francs.

(Keystone-ATS) Répondant à la demande de SailGP, les exécutifs du canton et de la Ville de Genève ont formellement donné leur aval au retour de la compétition en 2026, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué commun. Et de souligner que ce championnat, qui réunit les meilleurs navigateurs de la planète et compte plusieurs étapes à travers le monde, «constitue l’un des plus grands événements sportifs actuels.»

L’impact de la manifestation sur le domaine sera réduit au maximum, précisent le Conseil d’Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève, qui ont demandé aux organisateurs de se préoccuper davantage de l’ensemble des mobilités et de la fluidité du trafic. Deux jours après la manifestation de septembre, la circulation était toujours partiellement entravée sur le quai de Cologny.

Lors de la première édition, des dizaines de milliers de personnes avaient suivi les régates depuis les quais et les hauteurs du lac, dont plus de 8500 détenteurs d’un billet pour les gradins. Cette année, le public devrait bénéficier d’un accès renforcé à la zone technique pour être plus proche des bateaux, et un écran géant diffusera les courses depuis les quais, indique le communiqué.