Genève et Vaud lèvent leur alerte canicule dès dimanche soir
A la suite des légères baisses annoncées de températures, les cantons de Genève et de Vaud vont lever l'alerte canicule dès dimanche soir. Ce deuxième épisode caniculaire de l'été a commencé le 8 août et aura duré neuf jours consécutifs.
(Keystone-ATS) Le service du médecin cantonal genevois va lever l’alerte canicule à partir de dimanche 18h00, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué. Les communes et les institutions sont invitées à désactiver leurs plans «fortes chaleurs».
Dans le canton de Vaud, la décision a été prise par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS). Celui-ci «lève ainsi les plans canicule des institutions sociosanitaires (…) et des communes à partir de dimanche soir», a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué.
Le DSAS invite cependant à ne pas relâcher la vigilance, car des problèmes de santé consécutifs aux journées de canicule peuvent se présenter ultérieurement. En cas de doute, il est conseillé d’appeler un médecin.
Pas de saturation des hôpitaux
De leur côté, les autorités sanitaires genevoises rappellent que les précautions pour se protéger de la chaleur restent d’actualité pour l’ensemble de la population, quel que soit l’âge. Elles ajoutent que le réseau de soins a observé une légère hausse des prises en charge liées à la canicule sans pour autant constater de saturation.
La probabilité d’un nouvel épisode caniculaire d’ici la fin de l’été semble faible, estime encore le Département genevois de la santé. Par mesure de précaution, une veille sanitaire est cependant maintenue jusqu’au 15 septembre.