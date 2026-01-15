Geneva Lux réinvestit la vieille-ville en plus de la rade

Keystone-SDA

Le festival Geneva Lux va égayer dès vendredi et jusqu'au 1er février pour la douzième fois la rade et réinvestit la vieille-ville. Dévoilées jeudi, pas moins de 17 animations, dont dix nouvelles, sont prévues en plus d'un spectacle immersif inédit à la cathédrale Saint-Pierre.

(Keystone-ATS) Baptisé «Halo», celui-ci embarquera du jeudi au dimanche les participants dans une expérience faite de chants sacrés augmentés et de lasers. Un «point d’orgue», «assez exceptionnel», qui permettra de reconnecter le festival avec la vieille-ville qu’il avait quittée, a affirmé à Keystone-ATS la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis.

Le périmètre autour du Jardin anglais ne suffisait plus. «Cela devenait presque trop petit pour accueillir le public», ajoute la magistrate. Même s’il est difficile de chiffrer la progression régulière chaque année, l’empreinte du festival sur les réseaux sociaux reflète l’augmentation de l’affluence, selon elle.

Le site de la cathédrale aura aussi une portée symbolique, quelques jours après que les cloches ont sonné en hommage aux victimes et aux blessés du drame de Crans-Montana (VS). «Objectif modeste» après la tristesse, il offrira aux Genevois «un rassemblement pour de belles émotions», dit l’élue du Centre.

Statues animées

Parmi les autres animations figurent notamment un ovni, un oiseau, d’autres animaux ou encore une ondulation d’images, de lumières et de sons sur un écran d’eau. Les vendredis et samedis seulement, les spectateurs, munis de casques, pourront également pénétrer dans le monde des statues de la fontaine du Jardin anglais qui vont s’animer dans une sphère et vont leur parler.

«Geneva Lux offre une parenthèse lumineuse et poétique au coeur de l’hiver», a ajouté Mme Barbey-Chappuis. A l’origine, le festival était essentiellement décoratif. Il précédait la période de Noël. Avec le temps, la manifestation a pris une nouvelle dimension, plus artistique et culturelle. Des animations locales mais aussi internationales sont présentées au public.