Givaudan investit 110 millions de dollars au Mexique

Keystone-SDA

Le géant verniolan des parfums et arômes Givaudan allouera 110 millions de dollars pour une nouvelle usine de formulation de parfums au Mexique. Elle sera opérationnelle courant 2029.

(Keystone-ATS) Dans le cadre de la Stratégie 2030, cette opération permettra à Givaudan de renforcer sa présence en Amérique latine, tout en raccourcissant les délais de livraison pour davantage de réactivité auprès de la clientèle mexicaine notamment, rapporte un communiqué paru mardi.

Située à Pedro Escobedo, l’usine aura une capacité de production pouvant attendre 20’000 à 25’000 tonnes.

En 2024, Givaudan avait déjà annoncé l’accroissement de ses capacités de production de technologies d’encapsulation dans cette ville au sud du pays. Ces dernières représentaient alors 40% de la capacité mondiale du groupe dans ce secteur.