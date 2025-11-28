Groupe E: hausse des tarifs de gaz l’an prochain

Keystone-SDA

Alors que Viteos annonce une baisse, le Groupe E va augmenter ses tarifs du gaz de 4,52% l'an prochain. L'entreprise énergétique, active dans les cantons de Fribourg et de Neuchâtel, a expliqué que cette hausse représentera environ 150 francs par an pour un ménage type.

1 minute

(Keystone-ATS) «La situation sur les marchés européens s’est stabilisée mais le gaz reste environ 50% plus cher qu’avant la crise énergétique», a indiqué vendredi le Groupe E. Le réseau coûte aussi plus cher de 14,5%, en raison de la baisse du nombre de consommateurs et des volumes acheminés, a précisé l’entreprise.

A contrario, le fournisseur d’électricité et d’eau neuchâtelois Viteos avait annoncé à mi-novembre qu’il allait réduire d’environ 10% ses tarifs du gaz naturel dès 2026. Cela représente une économie de 316 francs par année pour une maison familiale ou 7900 francs pour une grande entreprise.

Viteos avait expliqué aussi que les charges par kilowattheure restent effectivement élevées en raison du volume consommé en déclin, mais qu’il avait pu baisser ces prix «grâce à une stratégie d’achat optimisée, une gestion rigoureuse des réseaux et une vision à long terme».