Groupe E se dote d’un nouveau directeur des finances

Keystone-SDA

Partager

Le conseil d'administration de Groupe E nomme Julien Seydoux à la direction des finances et de l'informatique de l'entreprise énergétique fribourgeoise. Il succède à Petra Mösching, qui quitte la société après sa période d'essai.

1 minute

(Keystone-ATS) Depuis le 1er mai, Julien Seydoux occupait le poste de directeur finances et informatique et de membre de la direction générale de Groupe E Tech, précise le communiqué. L’entité réunit les activités du groupe liées à la technique du bâtiment.

Avant de rejoindre Groupe E en 2018, Julien Seydoux a travaillé chez PricewaterhouseCoopers, où il exerçait en qualité d’expert-réviseur agréé et dirigeait des mandats d’audit pour des PME, des sociétés cotées en bourse et des institutions de prévoyance.

Dans ses nouvelles fonctions, Julien Seydoux accompagnera notamment les principaux dossiers financiers et organisationnels à venir, parmi lesquels figure le renouvellement de l’emprunt obligataire arrivant à échéance en septembre 2027.

Groupe E, qui sort d’une importante restructuration, est le fruit de la fusion en 2005 des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) avec Electricité neuchâteloise (ENSA). L’Etat de Fribourg contrôle à plus de 80% l’entreprise qui emploie quelque 2300 personnes.