La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Guerre en Ukraine: plus de deux millions de victimes militaires

Keystone-SDA

La guerre en Ukraine a fait plus de deux millions de victimes militaires russes et ukrainiens - blessés, tués et disparus confondus - selon une étude publiée mercredi par un cercle de réflexion américain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400’000 à 450’000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l’invasion de l’Ukraine il y a plus de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS).

L’armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125’000 militaires. Et 525’000 à 625’000 de ses soldats ont été blessés.

Le nombre de morts russes en Ukraine est plus de quatre fois supérieur au nombre total de morts américaines tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus de neuf fois supérieur au nombre total de morts russes tous conflits confondus depuis la Seconde Guerre mondiale également.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision