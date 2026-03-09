Hôpitaux VS: 76 millions pour les équipements de Sion et de Brigue

Keystone-SDA

Un cautionnement de 76,75 millions destiné à financer les nouveaux équipements des sites hospitaliers rénovés de Sion et Brigue a été accepté lundi par le Grand conseil valaisan. Le Parlement cantonal soutient ainsi une nouvelle fois la rénovation et modernisation de l'Hôpital du Valais (HVS) engagées depuis plusieurs années.

(Keystone-ATS) Le cautionnement a été accepté à l’unanimité par les 121 députés en première lecture. L’ensemble des élus a ainsi répondu favorablement à une requête formulée par l’HVS en novembre dernier.

Concrètement, le montant est réparti en trois volets: 56,09 millions de francs sont souhaités pour le site sédunois, 17 millions pour le site haut-valaisan et 3,66 millions pour l’Institut Central des Hôpitaux (ICH), responsable des équipements des laboratoires et pharmacies des deux sites.

Le montant doit servir à financer les nouveaux équipements médicaux – tels que les appareils d’imagerie médicale, d’opération ou encore de diagnostic – ainsi que le mobilier des futurs hôpitaux de Sion et Brigue, dont la transformation est en cours. Autrement dit, à équiper les deux sites rénovés et étendus.

«Une étape déterminante»

«Il est important de rappeler que les projets d’extension sont déjà bien avancés, à souligné Alexia Héritier (Le Centre), présidente de la Commission de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Nous entrons aujourd’hui dans une étape déterminante: celle qui permettra d’équiper ces nouvelles extensions.»

Ce point a aussi été relevé par Die Mitte Oberwallis ainsi que par l’UDC romande et haut-valaisanne, pour qui cette construction déjà lancée rime avec l’obligation d’accepter le cautionnement. «Nous sommes dans ce dilemme car les hôpitaux n’arrivent pas à couvrir cet achat, s’est exclamé Christian Gasser (SVPO). Nous avons ces deux sites qui doivent fonctionner, et nous devons octroyer ce cautionnement pour qu’ils fonctionnent.»

Cautionnement et non subvention

Pour l’Etat du Valais, ce dossier s’inscrit dans la continuité directe des travaux menés à l’Hôpital du Valais ces dernières années et garantit, plus largement, la continuité et la qualité des soins. «Un soutien fort à l’hôpital cantonal» est «quelque chose qui tient à coeur du gouvernement depuis de nombreuses années», s’est exprimé le président du Conseil d’Etat Matthias Reynard.

Noémie Constantin (PS) a, elle, rappelé que l’hôpital montre une volonté d’optimiser les équipements, puisqu’une partie d’entre eux, d’une valeur de 28 millions de francs, sera gardée. «Il s’agit ici d’un cautionnement et non d’une subvention de la part du Valais», a-t-elle également ajouté.

Emprunts et garanties

En effet, dans le cas présent, l’Hôpital du Valais ne peut pas financer le nouveau matériel lui-même, contrairement à ce qui avait été envisagé au départ. Ses coûts ont d’ailleurs augmenté en parallèle, en raison de l’évolution des besoins et des rapides avancées techniques, ainsi que de l’augmentation des prix des instruments.

L’établissement hospitalier doit donc bénéficier d’un financement spécifique, accordé par le biais d’un cautionnement supplémentaire par lequel le canton garantit les emprunts contractés par l’hôpital. Cautionnement désormais validé.

Techniquement, celui-ci permet à l’HVS de contracter les emprunts nécessaires pour financer les équipements. Tant que l’institution a la capacité de les rembourser et d’honorer la charge d’intérêts, il n’y a pas d’incidence financière pour le canton.

Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans un cautionnement-cadre – soit un «plafond global» – plus large validé par le Grand Conseil valaisan en novembre dernier. Cette enveloppe de 294 millions est justement destinée à financer, entre autres, le renchérissement et les coûts supplémentaires liés à l’agrandissement des hôpitaux de Sion et de Brigue. D’autres demandes de cautionnements spécifiques seront donc encore discutées.