Hermance va vibrer au son du jazz les 8 et 9 août

Keystone-SDA

La 33e édition de Jazz sur la Plage aura lieu à Hermance (GE) les 8 et 9 août. Le festival programme 16 concerts avec plus de 70 artistes, dont une majorité de musiciens du cru. Pour faire face à la hausse des coûts, il met un terme à la gratuité en instaurant une entrée à prix libre.

2 minutes

(Keystone-ATS) Installée sur la plage du village, avec le lac et le Jura en arrière-fond, la plus grande scène accueillera vendredi soir The Soulbusters, une formation issue de l’Ecole des musiques actuelles de Genève. Lauréate des Montreux Jazz Talent Awards 2019, Afra Kane se produira à la tombée de la nuit, suivie par Captains of the Imagination, leaders de la scène hip-hop anglophone genevoise.

Plus intime, la scène du Caveau verra se succéder le quintet Jet Whistle et son jazz-électro-rock, le groovy quartet Kuma et le jazz-électro de Photons. Cette année, l’ensemble de percussions afro-latines OBayà Batucada lancera le festival en déambulant sur le quai.

Prix libre

Samedi, la Fanfare du Loup présentera un spectacle pour enfants à la salle communale avant de céder la place aux stagiaires du Lemanic Jazz Workhop. Du côté du Caveau, l’ensemble français Ninanda, Amin Al Aiedy et son jazz orientalisant ainsi que Louis Billette Lux se succèderont, tandis que King Louis Swing Orchestra, Paris Soul Connexion et Konkolo Orchestra sont programmés à la Plage dès le début de la soirée.

Pour la première fois, le festival exigera un billet d’entrée par soirée. Son prix, librement fixé par chaque spectateur, permettra d’accéder à la Plage et au Caveau. La scène de la salle communale et le quai, avec ses stands de nourriture, resteront en libre accès. La gratuité sera maintenue pour les enfants de moins de 10 ans.

Comme chaque année, Jazz sur la Plage encourage les spectateurs à utiliser les transports publics. Et pour cette 33e édition, le festival invite l’association Récup’art Angels, qui promeut le recyclage à travers les oeuvres d’artistes qui transforment les déchets en créations uniques.

www.jazzsurlaplage.ch