Heureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle
Un petit hippopotame est né au zoo de Bâle. On en ignore encore le sexe et le nom, mais il se porte bien. Ses parents Helvetia, âgée de 34 ans, et Wilhelm, 35 ans, s'occupent de lui.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
(Keystone-ATS) Les visiteurs du parc zoologique peuvent déjà découvrir dans l’installation extérieure le bébé hippopotame né mardi, indique l’institution jeudi. En 2021, Helvetia et Wilhelm étaient déjà devenus parents de la femelle Serena.