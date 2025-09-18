La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Heureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle

Keystone-SDA

Un petit hippopotame est né au zoo de Bâle. On en ignore encore le sexe et le nom, mais il se porte bien. Ses parents Helvetia, âgée de 34 ans, et Wilhelm, 35 ans, s'occupent de lui.

(Keystone-ATS) Les visiteurs du parc zoologique peuvent déjà découvrir dans l’installation extérieure le bébé hippopotame né mardi, indique l’institution jeudi. En 2021, Helvetia et Wilhelm étaient déjà devenus parents de la femelle Serena.

