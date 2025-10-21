La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Keystone-SDA

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient cette semaine. Le Tessinois, régulièrement qualifié d'attentiste sur ce thème, doit aborder la situation à Gaza avec son homologue jordanien mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La rencontre avec le ministre des affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, constitue la première étape de la tournée diplomatique dans la région. M. Cassis se rendra ensuite en Irak et au Koweït.

«La tournure des événements dans la région et le rôle stabilisateur de la Jordanie au Proche-Orient» seront au menu des discussions, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mardi dans un communiqué.

Ce déplacement intervient alors que des émissaires américains se sont rendus lundi en Israël, dix jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu encore fragile. Ignazio Cassis n’a pas été impliqué dans les discussions sur l’accord de paix proposé par le président américain Donald Trump lors du sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte la semaine dernière.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision