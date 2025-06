Inauguration de la piscine des Mélèzes rénovée à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La nouvelle piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) a été inaugurée samedi avec de nombreuses festivités, dont des démonstrations de plongeons ou de sauvetage. Le public a pu profiter gratuitement de l'écrin aquatique durant la journée. +Photo Bott

(Keystone-ATS) « L’installation datant de 1954 a été modernisée avec un nouveau système de traitement de l’eau, des bassins en inox à débordement, un espace non-nageur ou nageuse agrandi et équipé d’un courant rapide, une pataugeoire toute neuve et des jeux d’eau pour les plus petits, des douches tempérées et un double terrain de beach-volley », a indiqué la Ville.

Du point de vue énergétique, le système de couverture nocturne permettra de réaliser de substantielles économies, a-t-elle ajouté. La rénovation des installations techniques, bassins, bâtiments, aménagements extérieurs hors plantation des nouveaux arbres a coûté 11,5 millions de francs.

Les travaux de rénovation de la piscine avaient pris du retard et l’installation n’avait rouvert, qu’à la fin de l’été dernie. La piscine avait dû fermer prématurément en 2023, à la suite de la tempête du 24 juillet, qui avait causé de nombreux dégâts.

Plusieurs arbres s’étaient abattus sur la pelouse de l’établissement. Le site a fait l’objet depuis d’une replantation d’une quinzaine d’arbres.