Incendie à Elgg (ZH), plusieurs dizaines de personnes évacuées

(Keystone-ATS) Plusieurs dizaines de personnes ont été évacuées suite à un incendie à Elgg (ZH), près de Winterthour, selon la police. Le feu, qui s’est propagé dans plusieurs bâtiments dans la nuit de vendredi à samedi, a engendré des dégâts matériels “énormes”.

Les habitants des bâtiments touchés par l’incendie et environnants ont été évacués en raison de l’important dégagement de fumée, a indiqué un porte-parole de la police cantonale zurichoise tôt samedi matin à l’agence de presse Keystone-ATS. Un hébergement sera organisé pour eux.

Personne n’a été blessé. Les dégâts matériels sont en revanche “énormes”. Des bâtiments pas directement touchés par l’incendie ainsi que des véhicules stationnés ont aussi été endommagés. Les travaux d’extinction du feu, désormais sous contrôle, devraient encore durer plusieurs heures, selon le porte-parole. Les causes de l’incendie font l’objet d’une enquête.

Les forces d’intervention, alarmées à 00h20, ont constaté une maison entièrement en flammes au centre du village lors de leur arrivée sur les lieux.

Le service d’alerte Alertswiss a mis en garde la population peu après 01h00 contre un fort dégagement de fumée. Les riverains sont invités à fermer portes et fenêtres et éteindre les ventilations et climatiseurs.