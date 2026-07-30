Incendie dans la zone industrielle de Courroux (JU)

Keystone-SDA

Partager

Deux bâtiments situés dans la zone industrielle de Courroux, dans le canton du Jura, ont été endommagés par les flammes jeudi après-midi. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée visible loin à la ronde, selon des photos publiées sur les sites du Quotidien jurassien et de RFJ.

1 minute

(Keystone-ATS) Interrogée par Keystone-ATS, la police cantonale jurassienne n’était pas en mesure de donner dans l’immédiat davantage d’informations sur ce sinistre qui a nécessité une importante mobilisation des secours. RFJ a relayé en début d’après-midi un appel invitant les habitants de la commune de Courroux-Courcelon à économiser l’eau pour éviter de vider le réservoir nécessaire pour éteindre les flammes.