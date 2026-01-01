La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Incendie dans un bar à Crans-Montana: une quarantaine de morts

Un incendie fait plusieurs victimes dans un bar à Crans-Montana (VS)
Un incendie fait plusieurs victimes dans un bar à Crans-Montana (VS) Keystone-SDA

Une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé le bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale, Frédéric Gisler. On déplore également environ 115 blessés, la plupart grièvement atteints.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans l’immédiat, la priorité sera mise à l’identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leurs familles, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Sion. Ce travail pourrait prendre plusieurs jours.

«Vu le caractère international de la station de Crans, nous pouvons nous attendre à des victimes de nationalité étrangère», a précisé M. Gisler, comme il l’avait déjà fait dans la matinée.

Selon la procureure générale Béatrice Pilloud, la piste privilégiée des enquêteurs est celle d’un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. «Nous n’avons aucun suspect», a-t-elle dit.

Une instruction a été ouverte, non pas contre quelqu’un, mais pour élucider les circonstances de cet incendie, a-t-elle ajouté, sans plus de précisions. Mme Pilloud n’était pas en mesure de commenter les informations circulant dans la presse sur les éventuelles causes de l’incendie.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision