Incendie dans un bar à Crans-Montana: une quarantaine de morts

Un incendie fait plusieurs victimes dans un bar à Crans-Montana (VS) Keystone-SDA

Une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé le bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale, Frédéric Gisler. On déplore également environ 115 blessés, la plupart grièvement atteints.

(Keystone-ATS) Dans l’immédiat, la priorité sera mise à l’identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leurs familles, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Sion. Ce travail pourrait prendre plusieurs jours.

«Vu le caractère international de la station de Crans, nous pouvons nous attendre à des victimes de nationalité étrangère», a précisé M. Gisler, comme il l’avait déjà fait dans la matinée.

Selon la procureure générale Béatrice Pilloud, la piste privilégiée des enquêteurs est celle d’un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. «Nous n’avons aucun suspect», a-t-elle dit.

Une instruction a été ouverte, non pas contre quelqu’un, mais pour élucider les circonstances de cet incendie, a-t-elle ajouté, sans plus de précisions. Mme Pilloud n’était pas en mesure de commenter les informations circulant dans la presse sur les éventuelles causes de l’incendie.