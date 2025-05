Incertitude de mise pour les entreprises fribourgeoises

La faiblesse de la conjoncture internationale a continué à peser sur les entreprises fribourgeoises en 2024, révèle la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF). Le secteur secondaire a davantage souffert, notamment la branche de la métallurgie.

(Keystone-ATS) La CCIF mentionne encore, dans un communiqué publié jeudi, une partie du second oeuvre dans la construction ainsi que certaines sociétés actives dans l’industrie des machines et des composants électriques parmi les secteurs ayant été les plus pénalisés. Au-delà, le marché de l’emploi reste positif, mais il ralentit.

Sous pression

Le haut niveau d’incertitude, surtout lié aux impacts de la nouvelle politique commerciale de l’administration Trump aux Etats-Unis, rend les prévisions difficiles pour l’année en cours. Un rebond sensible apparaît toutefois comme improbable à ce stade, estime la CCIF, qui a mené son enquête en se fondant sur la réponse de 506 entreprises.

Entre le manque de prévisibilité et la faiblesse de la demande, le contexte n’est pas favorable par ailleurs aux investissements, malgré des taux d’intérêt à nouveau très bas. En conséquence, les investissements continueront à demeurer « sous pression, pour la troisième année consécutive », rappelle la CCIF.