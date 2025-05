Intempéries en Valais: postulat pour mieux informer

Keystone-SDA

Plusieurs députés valaisans militent pour la création d'un centre cantonal de compétences et d'information en cas de dégâts dus à des intempéries. "Il pourrait être rattaché à un service existant, sans qu'il ne faille créer de poste supplémentaire", précisent-ils.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Les intempéries de l’été 2024 ont causé d’importants dégâts et n’ont épargné ni les communes, ni les privés », rappellent ces députés issus des rangs du Centre du Valais romand et du Haut-Valais, de l’UDC du Haut-Valais et du PLR, en l’occurrence le désormais conseiller d’Etat Stéphane Ganzer.

Bon nombre des dommages subis ont été pris en charge de manière non bureaucratique par les assurances. Les personnes privées et les communes ont également pu s’adresser à diverses autres institutions et organes qui proposent leur aide. « Il est néanmoins difficile pour elles d’avoir une vision d’ensemble des offres d’assistance à disposition » estiment les postulants.

Et d’étayer leurs dires: « les communes, par exemple, ne savent pas d’emblée quels sont les services sont responsables de traiter les différents dommages. Autre information souvent méconnue: les taux de subventionnement variables qui s’appliquent en fonction des types de dégâts. Les routes cantonales ne sont pas traitées de la même manière que les routes forestières ou les voies de mobilité douce ».

Premier point de contact

La création d’un centre cantonal de compétences et d’information en cas de dégâts dus à des intempéries pourrait servir de premier point de contact pour les personnes privées et les communes, afin de leur fournir de l’aide et des informations importantes.

« La structure pourrait décharger les communes et offre un soutien cantonal nécessaire, notamment lorsqu’il s’agit de soumettre des demandes de subventions et d’aide », conclut les députés.

Accepté par 102 voix contre 23, le postulat a été transmis au Conseil d’Etat, pour traitement.