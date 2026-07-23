Interdiction des feux d’artifice dans le canton de Berne

Keystone-SDA

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Le canton de Berne interdit à son tour d’allumer des feux d’artifice et autres engins pyrotechniques en raison de la sécheresse persistante et du retour de la canicule dès la semaine prochaine. L’interdiction de faire du feu en forêt ou à proximité s’applique dès maintenant à l’ensemble du territoire.

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(Keystone-ATS) En raison du danger d’incendie, les préfets ont annoncé jeudi qu’il était interdit d’utiliser des feux d’artifice et d’autres engins pyrotechniques, y compris les petits pétards, sur l’ensemble du territoire cantonal. Cette interdiction s’applique aussi au lâcher de lanternes volantes et aux feux du 1er août.

Il est toutefois possible de tirer des feux d’artifice sur les lacs. Le danger d’incendie s’élève désormais sur tout le canton au niveau 4 sur 5, soit un danger qualifié de fort.