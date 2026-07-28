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Interdiction des feux d’artifice dans le canton de Fribourg

Comme d'autres cantons avant lui, Fribourg interdit avec effet immédiat de faire du feu en plein air et de tirer des feux d'artifice en raison de la sécheresse persistante et de la canicule annoncée en milieu de semaine. Ces mesures s'appliquent sur l'ensemble du territoire cantonal.

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(Keystone-ATS) Toute utilisation de feux d’artifice, y compris les fusées, pétards, volcans et allumettes de bengale est désormais prohibée. Les spectacles de rue avec des feux à l’air libre, y compris les défilés de lanternes sont, eux aussi, interdits. Seuls les feux d’artifice officiels tirés depuis les lacs de Morat et Neuchâtel pourront avoir lieu.

Les grillades à domicile ou lors de manifestations publiques restent autorisées, à condition de respecter une distance minimale de 50 mètres de la forêt, précisent lundi les autorités cantonales qui appellent la population à respecter strictement ces mesures.

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