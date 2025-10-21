Interparfums souffre des taux de change au 3e trimestre

Le groupe Interparfums a pâti des variations de taux de change au troisième trimestre, et vu son chiffre d'affaires reculer malgré la croissance des parfums de la marque Jimmy Choo et la bonne dynamique des ventes en France et en Amérique.

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires s’est établi à 253,5 millions d’euros (234,3 millions de francs) pour les trois mois de juillet à septembre, en baisse de 1,6% par rapport à la même période l’an passé, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué.

Ce recul est dû à «la faiblesse du dollar», indique Interparfums, qui souligne que, sans prendre en compte ce taux de change défavorable, à devises constantes, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 1,6%, «reflet d’une activité solide sur les marques phares du groupe, notamment sur les parfums Jimmy Choo».

Et ce, «en dépit d’une base de comparaison élevée, liée à une activité record au 3e trimestre 2024», est-il précisé. Le chiffre d’affaires avait en effet bondi de 20% l’an passé.

«Dans le contexte géopolitique et économique actuel, nous avons réalisé un bon trimestre, en partie masqué par l’évolution défavorable de la parité euro/dollar, mais qui conforte notre excellent début d’année», a commenté Philippe Benacin, patron d’Interparfums, cité dans le communiqué.

Cela «nous permet de maintenir notre objectif de chiffre d’affaires autour de 900 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2025», a-t-il ajouté.

Les régions Amérique du Sud et France tirent la croissance au 3e trimestre, avec des ventes en hausse respectivement de 18% et 23%.

Pour l’ensemble des neuf premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires grimpe de 3%, à 700,4 millions d’euros.

Sur cette période, «l’Amérique du Nord est la zone qui enregistre la plus forte croissance (…), portée par un marché américain toujours dynamique où Interparfums gagne des parts de marché. Grâce aux parfums Coach (+18%) et surtout Jimmy Choo (+20%), les Etats-Unis affichent une croissance de 14% à devises constantes», et de 9% à devises courantes, détaille le groupe.

La marque Lacoste, également, enregistre une croissance de 24%: «pour leur deuxième année d’exploitation, les parfums Lacoste confirment la trajectoire positive amorcée l’an passé (…). Cette performance est parfaitement en ligne avec le plan de redéploiement de la marque et l’objectif annuel», souligne Interparfums.