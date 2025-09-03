Interruption annuelle de l’exploitation du funi à Fribourg

Keystone-SDA

Les Transports publics fribourgeois (TPF) s'apprêtent à procéder à la révision annuelle de l’infrastructure du funiculaire qui relie la Neuveville à la rue Saint-Pierre, à Fribourg. L’installation, qui accueille 200'000 passagers par an, sera fermée du 15 au 28 septembre.

1 minute

(Keystone-ATS) Les TPF assurent la gestion de l’exploitation de l’infrastructure depuis 1970, a fait savoir mercredi l’entreprise. Le funiculaire Neuveville/Saint-Pierre est l’un des sept derniers funiculaires à contrepoids d’eau en fonction en Europe et «vraisemblablement» le seul à fonctionner aux eaux usées.

A la fin du 19e siècle, ce mode de propulsion avait été choisi par souci d’économie, d’indépendance et de régularité. Le poids de la voiture descendante, dont le réservoir est dûment rempli d’eaux usées avant le départ, entraîne un câble qui permet à l’autre véhicule de remonter la pente.

Une fois en bas, la voiture descendante vide son réservoir dans les canalisations du quartier de la Neuveville, précise le communiqué. Le mouvement peut alors s’inverser. La longueur du tracé est de 126,4 mètres, pour un dénivelé de 56,4 mètres. Chaque voiture peut embarquer 20 personnes.

Sur le plan pratique, durant la révision annuelle, la clientèle est priée d’emprunter la ligne de bus numéro 4 Auge – Gare. La réouverture de l’installation interviendra le lundi 29 septembre et le trafic reprendra à 7h00.