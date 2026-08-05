Isabella Rossellini illumine l’ouverture de Locarno

Keystone-SDA

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Le Festival du film de Locarno a donné mercredi le coup d'envoi de dix jours de cinéma, entre hommages, découvertes et compétition. L'actrice italienne Isabella Rossellini a été récompensée d'un prix d'excellence lors de la cérémonie d'ouverture.

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(Keystone-ATS) «Ce prix me remplit d’orgueil», a-t-elle dit au moment de le recevoir. «Mon père Roberto Rossellini a aussi été primé à Locarno en 1948 et mon frère Renzo Rossellini il y a trois ans», a-t-elle relevé.

Figure majeure du cinéma contemporain, Isabella Rossellini a été célébrée pour une carrière marquée par des collaborations avec de grands cinéastes, de David Lynch à Robert Zemeckis. Elle retrouvera également Locarno jeudi soir dans «Sailor et Lula» (1990), le film culte de David Lynch projeté sur la Piazza Grande, après une rencontre avec le public.

Récompensée pour une carrière entre cinéma d’auteur, productions internationales et engagements personnels, Isabella Rossellini a été saluée lors de la cérémonie d’ouverture pour son parcours et son attachement à la liberté artistique.

Peu avant à la Magistrale de Locarno, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a rendu hommage à une personnalité qui «n’a cessé de s’engager pour la liberté et l’indépendance des femmes». Plus largement, la Jurassienne a placé son intervention sous le signe d’un cinéma libre et ouvert. «Locarno est une vitrine du cinéma suisse, dans laquelle se reflète le cinéma mondial», a déclaré la conseillère fédérale, saluant un festival qui «laisse l’art respirer».

Sur la même ligne, Maja Hoffmann, présidente du Festival du film de Locarno, a dit vouloir que «la Piazza Grande soit toujours plus audacieuse», avant de poursuivre: «Gardons le courage de Locarno, celui de découvrir avant les autres.»

La ministre de la culture a également insisté sur la dimension politique du cinéma en évoquant la rétrospective «Red & Black», consacrée à la Liste noire d’Hollywood durant la période du maccarthysme. «L’histoire du film est une histoire qui raconte des prises de risque – et la recherche de la liberté», a-t-elle affirmé.

La soirée d’ouverture s’est poursuivie avec la projection des «Yeux verts», de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Le film raconte l’histoire de Chaya, 11 ans, qui plonge dans les rêves de son grand frère mystérieusement endormi après l’annonce de l’expulsion de leur famille.

Onze jours de cinéma

Présente à Locarno pour onze jours de cinéma, la manifestation proposera jusqu’au 15 août pas moins de 233 films, dont 103 premières mondiales. Parmi les rendez-vous attendus figurent la compétition pour le Léopard d’or, avec notamment «O Jacaré» du réalisateur suisse d’origine portugaise Basil Da Cunha.

Côté romand, Jean-Luc Bideau recevra le 8 août un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière (Pardo speciale alla carriera) sur la Piazza Grande, avant la projection le lendemain d'»Ah que le bonheur est proche !» de François-Christophe Marzal, qui met en scène le comédien genevois dans un rôle sur-mesure.

Le public de Locarno retrouvera également plusieurs stars francophones avec la venue annoncée d’Isabelle Huppert et celle de l’actrice belge Virginie Efira. Il pourra aussi (re)voir plusieurs classiques en version restaurée lors des projections de minuit sur la Piazza Grande, comme «Taxi Driver» de Martin Scorsese, qui fête ses 50 ans, et «Dances with Wolves» («Danse avec les loups») de Kevin Costner dans sa version intégrale de quatre heures.