Japon: nationaliste radicale à la tête du parti au pouvoir

Sanae Takaichi a été élue samedi cheffe du Parti Libéral-Démocrate (PLD) au pouvoir. La nationaliste radicale devrait à ce titre devenir prochainement la première femme Premier ministre du Japon.

(Keystone-ATS) Mme Takaichi, 64, ans, succède à Shigeru Ishiba, démissionnaire et qui avait été élu chef du gouvernement en octobre 2024 en la battant lors de l’élection pour la tête du PLD.

Samedi au 2e tour de ce scrutin pour lequel ont voté uniquement des élus et membres du PLD, Sanae Takaichi a devancé le ministre de l’Agriculture et très médiatique Shinjiro Koizumi, 44 ans.

Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

