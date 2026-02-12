Jean-Christophe Sauterel porte-parole du gouvernement vaudois

Porte-parole de la police depuis près de 25 ans, Jean-Christophe Sauterel est désormais en charge de la communication du gouvernement vaudois. Ce spécialiste des situations de crise devient dès le 1er mars vice-chancelier, responsable du pôle communication.

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat a décidé de remanier et de renforcer le fonctionnement de la chancellerie, instaurant trois pôles de compétences. Le chancelier actuel, Michel Staffoni, reste en poste, mais autour de lui une nouvelle organisation sera mise en oeuvre par étapes dès le 1er mars, annonce jeudi le gouvernement vaudois.

Première étape: Jean-Christophe Sauterel, 61 ans, quitte la police cantonale pour devenir vice-chancelier, un poste à 100%. La «voix» de la police vaudoise est au bénéfice d’une longue expérience de la communication, notamment lors de crises ou de grands événements.

Depuis mai dernier, M. Sauterel faisait déjà partie du groupe d’appui chargé de soutenir la chancellerie sur les questions de communication, notamment en lien avec le bouclier fiscal et l'»affaire Dittli». Le Bureau d’information et de communication (BIC) sera rattaché au pôle communication, mais reste sous la gestion opérationnelle de Laurence Jobin, précise le canton.

Pôle juridique à repourvoir

Le pôle juridique sera conduit par une ou un vice-chancelier, dont le poste sera mis au concours cet été pour une entrée en fonction en janvier 2027. Le troisième pôle, «administratif, logistique et stratégique», sera directement rattaché au chancelier Michel Staffoni. Il regroupera le secrétariat du Conseil d’Etat, le corps des huissiers et l’intendance de la Maison de l’Elysée.

Cette entité sera conduite dès le 1er mars par Audrey Zimmer qui aura pour mission de renforcer les processus en lien avec l’organisation et les activités du Conseil d’Etat ainsi que d’assurer le service du protocole. L’actuelle vice-chancelière Sandra Nicollier devient dès mars conseillère stratégique directement rattachée au chancelier, précise le communiqué.

Le second vice-chancelier, François Vodoz, arrivé en 2023, restera en poste jusqu’à la fin de l’année. Il quittera ses fonctions au 1er janvier 2027.

Chancellerie renforcée

Le Conseil d’Etat «se réjouit de disposer d’une chancellerie renforcée» à brève échéance. Depuis le départ de Vincent Grandjean en 2021, les chanceliers se sont succédé. Aurélien Buffat est resté moins de deux ans, suivi d’un intérim. Michel Staffoni est arrivé en avril 2024. et a dû depuis composer avec de multiples crises.