Kim Jong-un réélu à la tête du parti des travailleurs nord-coréen

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été réélu, sans surprise, secrétaire général du parti des travailleurs, au pouvoir, a annoncé lundi l'agence KCNA. Cette décision a été prise "conformément à la volonté inébranlable et au désir unanime de tous les délégués".

(Keystone-ATS) Le congrès exceptionnel, qui a normalement lieu tous les cinq ans, est le plus important rassemblement du parti, un événement politique majeur qui traditionnellement renforce l’autorité du régime et peut servir de tribune pour annoncer des changements de politique ou des remaniements au sein des dirigeants.

Depuis le précédent congrès de 2021, la Corée du Nord a continué à développer son arsenal nucléaire et a procédé à de multiples essais de missiles balistiques intercontinentaux, bafouant les interdictions du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Corée du Nord est soumise à plusieurs séries de sanctions en raison de ses programmes d’armement nucléaire. Depuis des années, l’économie nord-coréenne est moribonde et les pénuries alimentaires chroniques.