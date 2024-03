Kingfisher: résultat net annuel en repli de 26%

(Keystone-ATS) Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé lundi un résultat net annuel en baisse de 26% en 2023, en raison des difficultés du marché français où un “plan” va être lancé pour améliorer “significativement” les performances Castorama.

Le propriétaire des marques Castorama, Brico Dépôt, B&Q et Screwfix – qui compte quelque 2000 magasins dans huit pays, principalement au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Pologne – avait abaissé en septembre puis en novembre ses prévisions concernant son exercice 2023-2024 clos fin janvier.

Lundi, il a publié un résultat net annuel de 345 millions de livres (390 millions de francs au cours du jour), contre 471 millions un an plus tôt. Dans un communiqué, il annonce également un chiffre d’affaires de 12,98 milliards de livres sur 2023-2024, quasi stable sur un an (-0,6%).

Si au Royaume-Uni et en Irlande, les enseignes B&Q, TradePoint et Screwfix “ont réalisé des ventes résilientes et ont gagné des parts de marché”, le marché français a été “affecté par un faible niveau de confiance des ménages”, a résumé le directeur général du groupe, Thierry Garnier, cité dans le communiqué.

Le dirigeant indique que son groupe “présente aujourd’hui un nouveau plan destiné à simplifier l’organisation en France et à améliorer significativement la performance et la rentabilité de Castorama France, plan qui prévoit notamment l’optimisation et la modernisation du réseau de magasins”.

L’entreprise se fixe ainsi “un objectif moyen terme de marge opérationnelle de 5% à 7%” dans l’Hexagone, où le chiffre d’affaires s’est replié de 5,9% (à surface comparable).

Pour l’exercice en cours, l’activité “devrait se montrer résiliente grâce à la bonne tenue des travaux de réparation, d’entretien et de rénovation sur l’habitat existant”, estime Kingfisher, qui se dit “toutefois prudent sur les perspectives de marché globales compte tenu du décalage dans le temps entre la demande sur le marché immobilier et la demande d’amélioration de l’habitat”.

Le groupe prévoit ainsi pour 2024-2025 un résultat net ajusté avant impôt “compris entre environ 490 et 550 millions de livres sterling”, contre 568 millions réalisés au titre du dernier exercice.