Kosovo: la formation du Premier ministre Kurti largement en tête
La formation du Premier ministre du Kosovo Albin Kurti est arrivée dimanche largement en tête des élections législatives anticipées avec en peu plus de 40% des voix, selon les sondages à la sortie des urnes. Le scrutin a été marqué par une forte abstention.
(Keystone-ATS) Le score de M. Kurti est toutefois nettement inférieur par rapport au scrutin de décembre. Le Vetëvendosje (VV), qui avait remporté plus de 51% des voix au scrutin anticipé précédent, ne pourra pas former seul le prochain gouvernement, selon ces sondages diffusés par trois principaux médias du pays.