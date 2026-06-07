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Kosovo: la formation du Premier ministre Kurti largement en tête

Keystone-SDA

La formation du Premier ministre du Kosovo Albin Kurti est arrivée dimanche largement en tête des élections législatives anticipées avec en peu plus de 40% des voix, selon les sondages à la sortie des urnes. Le scrutin a été marqué par une forte abstention.

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(Keystone-ATS) Le score de M. Kurti est toutefois nettement inférieur par rapport au scrutin de décembre. Le Vetëvendosje (VV), qui avait remporté plus de 51% des voix au scrutin anticipé précédent, ne pourra pas former seul le prochain gouvernement, selon ces sondages diffusés par trois principaux médias du pays.

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