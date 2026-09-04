L’accord avec le Mercosur soutenu en commission

Keystone-SDA

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L'accord avec le Mercosur est soutenu en commission des Etats, trois mois après que le National l'a rejeté de justesse. La commission propose un compromis sur les mesures pour compenser le manque à gagner dans l'agriculture.

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(Keystone-ATS) La commission de politique extérieure du Conseil des Etats a approuvé l’accord par 11 voix contre 2 lors du vote sur l’ensemble, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

Elle demande par contre de mettre plus de moyens en faveur de l’agriculture. Elle exige 517 millions de francs de plus pour le secteur entre 2028 et 2033.

L’enveloppe à octroyer à l’agriculture a été le point de bascule lors des débats en juin au National. La branche exigeait 880 millions entre 2028 et 2035. Leur proposition avait finalement été refusée. L’accord avait ensuite été rejeté au vote final.